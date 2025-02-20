Bulanık'ta Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Bulanık'ta Deprem Paneli Düzenlendi

Bulanık'ta düzenlenen panelde depremlerin gerçekliği ve kriz yönetimi ele alındı.

20.02.2025 15:46
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Muş'un Bulanık ilçesinde "6 Şubat Depremleri ve Türkiye Deprem Gerçeği" paneli düzenlendi.

Muş Alpaslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünce üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen panelde konuşan, İslami Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İzzet Gülaçar, her canlının depremlerle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Depremlerin diğer afetler gibi hayatın bir parçası olduğunu belirten Gülaçar, şunları kaydetti:

"Her deprem sonrası depremin yarattığı tahribatlar, yıkımlar, enkaz altında kalan canlar, istatistikler gibi konular konuşuldu ve konuşulmaya devam ediliyor. Aslında kainatın düzeni ve bu düzenin devamı için depremleri de insanlara sunulmuş bir inayet olarak görmemiz gerekiyor. Bu kainattaki herhangi bir düzenin şansa, tesadüfe bağlı olmadığını, beli bir düzene, sisteme bağlı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

AFAD İl Müdürü Ahmet Daştemir de depremlere karşı gereken hassasiyetin gösterilmediğini ifade etti.

Türkiye'nin doğal afetlerde ve özellikle kriz yönetimi konusunda son derece başarılı bir ülke olduğunu anlatan Daştemir, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezi depremde asrın felaketini yaşadık. Karada yaşanan en büyük felaketti. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunun gerçeğini gördük. Her şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Panele, Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ve İlçe Müftü Vekili Osman Gergüs katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bulanık'ta Deprem Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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