Bülent Tekbıyıkoğlu\'ndan Veda Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Valiliği görevinden alınarak merkeze çekilen Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Tekbıyıkoğlu, merkeze çekilmesinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaptı. Tekbıyıkoğlu, Tunceli Valiliği basın ekibi tarafından hazırlanan videoyu, "Basın ekibime bu güzel veda armağanı için çok teşekkür ediyorum" notu ile paylaştı.

Videoda, Tekbıyıkoğlu'nun Valilik görevindeyken yürüttüğü çalışmalar, icraat ve ziyaretler yer aldı. Videonun sonunda, "Bu video, görev süresince Tunceli'ye kattıklarıyla iz bırakan Sayın Valimize bir veda ve teşekkür hediyesi olarak Tunceli Valiliği'nin armağanıdır." mesajı paylaşıldı.