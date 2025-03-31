Bülent Yaşar Son Yolculuğuna Uğurlandı

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Ünal AYDIN
(AFYONKARAHİSAR)- Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar memleketi Afyonkarahisar'ın ilçesi Sandıklı'da son yolculuğuna uğurlandı.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 52 yaşında hayatını kaybeden Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar'ın oğlu Bülent Yaşar, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazın müteakip Sandıklı Ulu Camii'nde kılınan Yaşar'ın cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanısıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Aylin Nazlıaka, milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları, CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Başkent Üniversitesi Kurucusu Mehmet Haberal katıldı.
Çelenk gönderen isimler arasında CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da vardı.
Merhumun naaşı cenaze namazının ardından Sandıklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Aile şirketinde yöneticilik yapan merhum Bülent Yaşar, iki çocuk babasıydı.
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