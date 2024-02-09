Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplantı Yaptı

Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplantı Yaptı

Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği üyeleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, sektörel yatırımlar ve olası projeler görüşüldü. ETSO Başkanı Sezai Irmak, BULTİŞ ile Balkanlar'da iş birliklerini güçlendirmeyi ve ticaret hacmini büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.

09.02.2024 15:17
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Bulgar- Türk İş İnsanları Derneği (BULTİŞ) üyeleri Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Bulgar iş insanları, gerçekleştirilen toplantıda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Başkanı Sezai Irmak, görüşmelerde sektörel yatırımlar ve olası projelerin görüşüldüğünü belirtti.

Verimli bir toplantı yapıldığını aktaran Irmak, şunları kaydetti:

"BULTİŞ ile ilimizde hizmet veren iş insanlarımıza Balkanlar'ın yolunu açmaya çalıştık. Derneği ilk ziyaret eden biz olmuştuk. Onlar da bize oldukça faydalı ve kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Kültürlerarası sosyo ekonomik yapıyı güçlendirmeyi, iş insanlarımızın katkılarıyla ihracatımızın önünü açmayı, ülkelerimizin ticaret hacmini büyütmeyi ve sanayi alanında başarılı iş birlikleri yürütmeyi amaçlıyoruz."

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, tütün ürünleri ve elektronik sigaranın halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu bildirdi.

Bayrak, Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigaranın pek çok hastalığa neden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Bırakabilirsin" mobil uygulamasıyla tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ihtiyaç duydukları desteğin sağlandığını belirten Bayrak, sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele ettiğini aktaran Bayrak, "2015 yılında kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezleriyle (YEDAM) bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz ayaktan psikososyal destek hizmeti vermektedir. Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'de olmak üzere toplam 107 YEDAM bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bulgar-Türk İş İnsanları Derneği Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Toplantı Yaptı - Son Dakika
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