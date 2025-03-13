Bulgaria'da Seçim Sonuçları İptal Edildi

Bulgaristan'da Anayasa Mahkemesi, ülkede 27 Kasım 2024'te yapılan son genel seçimlerde 16 milletvekilinin aldığı sonucu iptal etti.

Bazı siyasi partilerin seçim sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 5 ay önce Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine mahkeme, bu seçimlerle ilgili oy sayımının kısmen tekrar edilmesine karar vermişti.

Anayasa Mahkemesi, yapılan ek sayımın ardından parlamentoda grubu olan 8 siyasi parti ve koalisyona üye toplam 16 milletvekilinin seçimde aldığı sonucu iptal etti.

Merkez Seçim Kurulunun (MSK), mahkemenin aldığı bu kararı doğrultusunda 240 üyeli 51. Parlamento'nun yeni kadrosunu belirlemesi bekleniyor.

Son genel seçimlerde, sadece 21 oy yüzünden, parlamentoya yüzde 4 giriş barajını aşamayan Veliçie (Yücelik) partisinin, yapılan ikinci sayım sonucu 59 ek oy kazandığı bildirildi. Bu partinin yeni sayıma istinaden parlamentoya 10 milletvekili göndermesi öngörülüyor.

Ek oy sayımı sonucu parlamentoda temsil edilen parti ve koalisyonlar arasındaki yeni oy dağılımı nedeniyle görevine son verilen söz konusu 16 milletvekilinin isimleri açıklanırken, yerlerine geçecek yeni milletvekillerinin isimleri MSK tarafından belirlenecek.

MSK'nin parlamentoda yapacağı kadro değişikliğinin ardından, meclisteki siyasi partilerin grup sayısının 8'den 9'a çıkması bekleniyor.