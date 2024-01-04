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Bulgaristan Başbakanı Denkov, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü - Son Dakika
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Bulgaristan Başbakanı Denkov, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da bir araya geldi. Görüşmede, Bulgaristan'ın Şengen'e katılması ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.

Bulgaristan Başbakanı Denkov, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
04.01.2024 - 18:59,
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Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Miçotakis, görüşme öncesindeki kısa sohbette, Bulgaristan'ın 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Şengen'e katılacak olmasından ötürü Denkov'u tebrik ederek, bunun ikili ilişkiler ve ticaret için önemli olduğunu dile getirdi.

Denkov ise iki ülke arasında ulaşım, enerji, savunma gibi alanlardaki işbirliğine dikkati çekerek, bu işbirliğinin derinleştirilebileceğini kaydetti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve işbirliği perspektifleri ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak çalışma yemeğinde, ikili ilişkiler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğinin artırılmasında mutabık kalındı.

Temaslarda, Yunanistan-Bulgaristan arasındaki kara ve demir yolu bağlantıları ön plana çıktı.

Kaynak: AA
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