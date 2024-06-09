Bulgaristan'da erken genel seçim ve AP seçimleri tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bulgaristan'da erken genel seçim ve AP seçimleri tamamlandı

Bulgaristan\'da erken genel seçim ve AP seçimleri tamamlandı

Bulgaristan'da eş zamanlı gerçekleşen erken genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Seçim sonuçlarına göre, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi oyların yüzde 26,2'sini alarak birinci oldu. Ancak GERB'in tek başına hükümet kurması mümkün olmayacak. Diğer siyasi güçlerin aldıkları oy oranları birbirine yakın oldu. Türk ve Müslümanların çoğunlukta olduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ise oyların yüzde 14,3'ünü alarak milletvekili sayısını artırması bekleniyor. AP seçimlerinde ise GERB, PP-DB, Vızrajdane, HÖH ve BSP partileri milletvekili gönderebilecek.

09.06.2024 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da, eş zamanlı gerçekleşen erken genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.

Seçimde paralel sayım yapan kamuoyu araştırma şirketi Alpha Research, kesin olmayan ilk sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçim sonrası oluşturulacak 240 üyeli 50'nci parlamentoda yine 6 siyasi güç yer alacak.

Son 3 yılda 6'ncı kez sandık başına giden halk, bugünkü seçimlere ilgi göstermedi. Oy kullanmak zorunlu olmasına rağmen her iki seçime katılım oranı yüzde 31,4 düzeyinde kaldı.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, oyların yüzde 26,2'sini aldı, ancak bu partinin tek başına hükümet kurması mümkün olmayacak.

Diğer bazı siyasi güçlerin aldıkları oy oranları birbirine yakın oldu.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı Değişime Devam - Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı, yüzde 15,7'lik oy oranıyla Parlamentoda yer alacak.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, oyların yüzde 14,3'ünü aldı. Son parlamentoda HÖH 36 milletvekili ile temsil edilirken, bu seçim sonrası, milletvekili sayısını artırması bekleniyor.

AB ve NATO karşıtı, Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi, oyların yüzde 14,5'ini aldı.

Eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren, Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 9,1'ini topladı.

Yüzde 4'lük Parlamentoya giriş barajını aşan son parti, yüzde 5,8 oy ile şovmen Slavi Trifonov'un partisi Böyle Bir Halk Var (İTN) oldu.

Uzmanlar, sayım devam ederken oranların değişebileceğini belirtti.

AP'ye 17 milletvekili gidecek

Ulusal Meclis seçimi ile birlikte düzenlenen AP seçiminde de ilk belirlemelere göre, 5 siyasi güç milletvekili yollayacak.

Kesin olmayan sonuçlara göre GERB 6, PP-DB 3, Vızrajdane 3, HÖH 3 ve BSP 2 milletvekili gönderebilecek.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), AP seçimlerinin kesin sonuçlarını 12 Haziran'a, genel seçim sonuçlarını ise 13 Haziran'a kadar açıklayacağını bildirmişti.

Sadece 9 ay iktidarda kalan Nikolay Denkov hükümetinin istifası sonrası 49'uncu parlamentodaki milletvekilleri, yeni bir koalisyon hükümeti kurma konusunda başarısız olmuştu.

Siyasi gözlemciler, ülkenin sonbaharda yeniden erken genel seçime gidebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: AA

Milletvekili, Bulgaristan, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da erken genel seçim ve AP seçimleri tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:39:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da erken genel seçim ve AP seçimleri tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement