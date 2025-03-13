Bulgaristan'da Türkiye İftar Programı

Bulgaristan'da Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'ın ev sahipliğinde bir otelde düzenlen iftara, Bulgaristan Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova, milletvekilleri ve Sofya'da görevli büyükelçiler katıldı.

Büyükelçi Uyanık, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın kültürel paylaşıma ve ortak bir tarihe sahip olduklarını vurguladı.

Uyanık, "Bu akşam iftar soframızda sadece yemeğimizi değil, kültür ve geleneklerimizi de paylaşıyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de "Etnik kökeni ve dini ne olursa olsun ramazanda tüm insanlar bir araya gelir." dedi.???????