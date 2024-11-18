Bulgaristan-Türkiye Moda Defilesi

Güncel

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, "Bulgaristan- Türkiye Yüksek Moda Defilesi" düzenledi.

Bulgar tasarımcı İvan Donev'in tasarımlarının sergilendiği defileye, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Tcholakov, "Modanın, müziğin, güzelliğin ve hepsinden de önemlisi Bulgar-Türk dostluğunun kutlandığı bu güzel akşamda sizleri ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum." dedi.

Donev ile 10 yıldan uzun süre önce, uluslararası genç tasarımcı ödülünün takdim edildiği dönemde tanıştığını söyleyen Tcholakov, Donev'in yaptığı çalışmaları anlattı.

Tcholakov, tasarımcı Donev'in, aylar önce "Büyükannelerimizin Altın Ellerinden" başlıklı proje için bir çağrıda bulunduğunu ve proje kapsamında, Bulgaristan başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından dantellerin Donev'e ulaştırıldığını aktardı.

Etkinlikte, bu projeden eserlerinin de yer aldığını söyleyen Tcholakov, defilenin iki ülke dostluğunun sembolü olduğunu sözlerine ekledi.