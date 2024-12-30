Bungalov Dolandırıcılığına 12 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bungalov Dolandırıcılığına 12 Tutuklama

Diyarbakır merkezli operasyonda bungalov kiralama dolandırıcılığı yapan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

30.12.2024 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran çete tespit edildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında 5 ay yürütülen planlı çalışmalar neticesinde, "Bungalov Sarmalı" adıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 otomobil ile motosiklete el konuldu.

Banka ve ödeme kuruluşları ile kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira olduğu ve İstanbul'da lüks yaşam sürdükleri belirlenen zanlıların, Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, Dolandırıcı, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Güncel, Medya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bungalov Dolandırıcılığına 12 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
14:50 Karar sonrası Narin’in sırlarla dolu köyünde son durum Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
14:50 Ege 16 günde 4 kez sallandı Naci Görür’den korkutan açıklama geldi Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
14:27 Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı “kuş çarpmasına“ karşı uyardığı ortaya çıktı Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı
13:57 Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 09:51:35. #1.13#
SON DAKİKA: Bungalov Dolandırıcılığına 12 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.