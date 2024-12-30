Bungalov Dolandırıcılığına 12 Tutuklama - Son Dakika
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Bungalov Dolandırıcılığına 12 Tutuklama

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Diyarbakır'da bungalov ev dolandırıcılığı yapan 12 kişi tutuklandı, 2 milyar lira dolandırıcılık tespit edildi.

30.12.2024 12:42
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(DİYARBAKIR) - Sosyal medyadan bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandıran 12 kişi tutuklandı. Diyarbakır merkezli 9 ilde düzenlenen "Bungalov Sarmalı" operasyonda, yaklaşık 2 milyar 148 milyon liralık dolandırıcılık tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanı yöntemiyle vatandaşları dolandıran bir çete tespit etti. Ekipler 5 ay sürdürdüğü çalışmanın ardından, şüphelilerin yakalanmalarına yönelik "Bungalov Sarmalı" adıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıktan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 otomobil ile motosiklete el konuldu.

Türkiye genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin, banka ve ödeme kuruluşları ile kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, hakimliğe sevk edilen 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

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