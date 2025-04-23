Burak Öztürk'ün Hac Yolculuğu

Bisiklete hac ibaretini yerine getirmek için Almanya'nın Stuttgart kentinden yola çıkan Burak Öztürk, Konya'nın Kulu ilçesine ulaştı.

Öztürk, 8 ülke geçerek Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Suudi Arabistan'a gidip, hac ibadetini yapmayı hedefleyen Öztürk kullandığı D-100 kara yolundaki duraklarından Kulu ilçesinde mola verdi.

Esnaf tarafından sevgiyle karşılanan Öztürk, akşamları trafiğin kendisi için tehlikeli olduğundan mola verdiğini belirtti.

Öztürk, 3 bin 500 kilometre geldiğini dile getirirken şu an planının Şereflikoçhisar'ı geçerek Aksaray'a ulaşmak olduğunu ileriki zamanlarda Hatay üzerinden Suriye'ye oradan Ürdün ve Sudi Arabistan'a geçmeyi planladığını söyledi.