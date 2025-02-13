Buravov'dan Ukrayna Savaşı Açıklamaları - Son Dakika
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Buravov'dan Ukrayna Savaşı Açıklamaları

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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Ukrayna'daki savaş hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

13.02.2025 18:49
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(İSTANBUL)- Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ukrayna'daki savaşın 3'üncü yılına girilirken düzenlediği basın toplantısında; Şubat 2022'de Rus halkının çıkarlarını savunmak için zor ama tartışmasız bir karar verildiğini belirterek, "O zaman artık özel askeri harekat başlatarak güvenliğimizi ve bu insanların geleceklerini sağlamaktan başka çaremiz kalmadı. Askerlerimiz, Donbass ve Novorossiya halkını kurtarmak, ülkemizin ulusal çıkarlarını, güvenliğini, egemenliğini ve geleceğini sağlamak için zor muharebeler yürütüyor. Batılı hibrit, bazı açılardan da hibrit olmayan doğrudan saldırılara mukavemet gösteriyoruz" dedi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Başkonsolosluk'ta basın toplantısı düzenledi. Açıklamasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, Rus halkının çıkarlarını savunmak için zor ama tartışmasız bir karar verildiğini belirten Buravov, "Ruslar tarafından kurulan ve geliştirilen ancak Nazi boyunduruğu altına girmiş Ukrayna'nın bir parçası haline gelen topraklarda çıkarlarımızı ve Rus halkının çıkarlarını savunmak için zor ama tartışmasız bir karar Şubat 2022'de verildi. O zaman artık özel askeri harekat başlatarak güvenliğimizi ve bu insanların geleceklerini sağlamaktan başka çaremiz kalmadı. Askerlerimiz, Donbass ve Novorossiya halkını kurtarmak, ülkemizin ulusal çıkarlarını, güvenliğini, egemenliğini ve geleceğini sağlamak için zor muharebeler yürütüyor. Batılı hibrit, bazı açılardan da hibrit olmayan doğrudan saldırılara mukavemet gösteriyoruz" diye konuştu.

Batı'nın Ukrayna'ya silah desteğini sürdürdüğü belirten Buravov, Rus tarafının hiçbir zaman siyasi ve diplomatik çözümü reddetmediğini ve Kiev rejimi tarafından kesintiye uğradığı belirtilen müzakerelerin yeniden başlamasına açık olmaya devam ettiklerini söyledi. Buravov, "Muhtemel anlaşmalar, Rusya'nın güvenlik çıkarlarını dikkate almalı ve yeni bölgesel gerçeklerden yola çıkmalıdır. Her şey yeni yönetimin somut eylemlerine bağlı olacak. Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'nın NATO'ya alınma teşebbüslerini ihtilafın nedenlerinden biri olarak göstermesi olumlu bir gelişme. Rusya baştan beri bunu söylüyordu" ifadelerini kullandı.

"Putin, Trump'ı Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin de konuşan Buravov, şunları söyledi:

"Devlet başkanları Rusya ve ABD vatandaşlarının değiş tokuşuyla ilgili konuları görüştü. Bu arada Amerikan tarafının bu konuda varılan tüm mutabakatlara uyacağına dair güvence verdi. Çözüm konusu da ele alındı. Trump, askeri çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesini savundu. Putin, kendi tarafından çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gereğinden bahsetti ve uzun vadeli çözüme barış görüşmeleri yoluyla ulaşılabileceği konusunda Trump ile hemfikir olduğunu açıkladı. Putin, Trump'ın ülkelerimizin birlikte çalışma zamanının geldiğine dair ana tezlerinden birini de destekledi. Görüşme sırasında Orta Doğu çözümü İran Nükleer Programı ve ekonomi alanındaki ikili Rus Amerikan ilişkileri konularına da değinildi. Putin, Trump'ı Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti. Aynı zamanda Ukrayna çözümü de dahil olmak üzere karşılıklı çıkarları olan çalışma istikametleri konusunda Amerikalı yetkilileri Rusya'da kabul etmeye hazır olduğunu da ifade etti. Putin ve Trump yüz yüze görüşmeler de dahil olmak üzere kişisel temasların sürdürülmesi konusunda da anlaştılar."

Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin de konuşan Buravov, "Bu görüşme sırasında Rusya tarafından Suriye Devleti'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen ilgili tutumumuz vurgulandı. Bu bağlamda ülkede istikrarlı normalleşmenin sağlanması, önde gelen siyasi güçlerin ve etnik-dinsel nüfus gruplarının katılımıyla Suriyeliler arasında diyaloğun yoğunlaştırılması için bir dizi önlemin uygulanmasının önemi vurgulandı" dedi.

" İsrail'in yaptıkları son hareketler yüzünden durum vahim bir hal aldı"

Buravov, Filistin'deki durumu da şu sözlerle değerlendirdi:

"Filistin iki devletin kurulmasıyla ilgili kararın yerine getirilmemesinden dolayı şimdi zor şartlar altında bulunuyor. Yüz binlerce hatta milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir konudur bu. Bu halk 1967 yılı da dahil olmak üzere kabul edilen kararların ki Filistin'de iki devletin kurulmasıyla ilgili kararın yerine getirilmemesinden dolayı şimdi zor şartlar altında bulunuyor ve özellikle İsrail'in yaptıkları son hareketler yüzünden de bu durum çok daha vahim bir hal aldı. Bütün bu olayların temelinde Filistin sorununun çözümsüzlüğü yatıyor. İki devletin kurulmaması yatıyor. Dolayısıyla prensip olarak yani bu tutumun temelden çözülmesinden yanadır"

Kaynak: ANKA

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