Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Uzun Çarşı Esnafını Ziyaret Etti

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Uzun Çarşı esnafına ziyarette bulundu.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yeni haftaya kentin kalbi niteliğindeki Uzun Çarşı esnafını ziyaretle başladı.

Esnafla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Ercengiz, "Bu kentin güzelliği, güzel insanlarından gelir. Fikrimiz, düşüncemiz, yolumuz ayrı olsa da gönlümüz birdir. İyi haftalar Burdur'um" diye konuştu.