Burdur\'da Av Tüfeğiyle Öldürülen Çocuk

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Burdur'da bir çocuğun av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşından 1'i tutuklandı.

Halil Can Çavaş'ın (15) bir evde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen çocuklardan 16 yaşındaki A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki çocuk ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Tutuklanan A.A. ifadesinde, olayın kazayla olduğunu, tüfek elindeyken patladığını, o sırada karşısında duran arkadaşına isabet ettiğini belirtti.

Ayrıca Çavaş'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de katıldı.

Olay

Karasenir Mahallesi Vişne Sokak'ta dün bir evde silahla vurulan Halil Can Çavaş sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri olay anında evde bulunan 3 çocuğu gözaltına almıştı.