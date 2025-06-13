Burdur'da Cinayet: 2 Çocuk Annesi Öldürüldü - Son Dakika
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Burdur'da Cinayet: 2 Çocuk Annesi Öldürüldü

Burdur\'da Cinayet: 2 Çocuk Annesi Öldürüldü
13.06.2025 15:18
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Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından 3 kişi tutuklandı; olayın sebebi ilişkiler.

BURDUR'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (32) evinde boğazı ve karın bölgesinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Tülay Alan, Seray Öztürk ve Özge Bedir'in eşi Adnan Bedir tutuklandı. Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır ilişki yaşadıklarını, Özge Bedir'in de bunu bildiğini, olay günü konuşmak için eve gittiklerini anlattı. Tülay Alan da "Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti; ben de karşılık verdim. Ben Adnan'dan şikayetçiyim" dedi.

Olay, 10 Haziran saat 21.00 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük 2 çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen Tülay Alan, bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinayet ihbarında bulundu. Bunun üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler, Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeği polis tarafından korumaya alındı.

'ÖZGE, NEREDE'

İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Seray Öztürk ile kaçan Tülay Alan'ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis inceleme yaptığı sırada, Özge Bedir'in eşi Adnan Bedir eve geldi. Bedir, yakınlarına "Özge, nerede?" diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen Adnan Bedir, fenalaşınca hastaneye götürüldü. Polis, Alan ile Öztürk'ü Yeni Mahalle'de konakladıkları evde aynı gece yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan Tülay Alan, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Alan ile Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda, hastanede tedavisi tamamlanan Bedir ile kafe işletmecisi V.Ö. de gözaltına alındı.

BEBEK DEVLET KORUMASINDA

Özge Bedir'in cenazesi toprağa verilirken, 36 günlük erkek bebeği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı. Bedir'in olay sırasında babası Adnan Bedir ile dışarıda olan 5 yaşındaki kızı ise yakınları tarafından alındı.

'SÜREKLİ EŞİNE KARŞI BİZİ DOLDURDU'

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri gece geç saatlere kadar sürdü. V.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tülay Alan, savcılıktaki ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti; ben de karşılık verdim. Ben Adnan'dan şikayetçiyim. Sürekli eşine karşı bizi doldurdu. Bıçaklama olayı arbede sırasında olmuştur. Amacım kendimi korumaktı" dedi.

'GELDİĞİNDE ŞOK İÇİNDEYDİ'

Seray Öztürk de ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. Öztürk, "Özge ilişkimizi biliyordu. Adnan, eşinin ben ve Tülay hakkında hakaret içeren sözler söylediğini belirtiyordu. Özge bize hakaret ettiği için davalık olmuştuk. Daha sonra şikayetimden vazgeçtim. Bunun tebligatının geldiğini Adnan'a telefonda söyledim. O da Özge'nin evde yalnız olduğunu söyledi. Ben de bunu 'Gidip, evde konuşabilirsin' olarak algıladım. Tülay 'Sen dışarıda bekle, ben konuşurum' dedi. Tülay geldiğinde şok içindeydi. Ben telefonumdan 112'yi arayıp yerimizi söyledim" dedi.

'ÖZGE EVDE YALNIZ DEMEDİM'

Adnan Bedir ise ifadesinde, şunları kaydetti: "Seray'la gönül ilişkimiz vardı. Ayrıldıktan sonra eşime söyledi. Olay günü eve gidip, kızımı aldım. Babaannesine bırakıp, tarlaya çalışmaya gittim. Eşime, Tülay ve Seray'ı kötülemiyordum. Eşimin onlara hakaret ettiğini söylemiyordum. 'Özge evde yalnız' demedim". Adnan Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Alan 'Kadına karşı kasten öldürme', Öztürk 'Kadına karşı kasten öldürmeye iştirak' ve Bedir de 'Kadına karşı kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçundan tutuklanarak, Burdur E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Cinayet: 2 Çocuk Annesi Öldürüldü - Son Dakika

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