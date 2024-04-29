Burdur'da Engelliler İçin İş Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur'da Engelliler İçin İş Atölyesi Açıldı

Burdur\'da Engelliler İçin İş Atölyesi Açıldı

Burdur Valiliği, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Engelsiz İş Atölyesi' açıldı. Atölyede tekstil alanında kurs alan başarılı engelliler, çeşitli fabrikalarda istihdam edilecek.

29.04.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Valiliği, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde engellilerin iş hayatına kazandırılmasına yönelik "Engelsiz İş Atölyesi" açıldı.

Konak Mahallesi'nde açılan atölyede, Halk Eğitim Merkezi'nden gönderilen usta öğreticilerden tekstil alanında kurs alan engellilerden başarılı olanlar, çeşitli fabrikalarda istihdam edilecek.

Burdur Valisi Türker Öksüz, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, devletlerin gelişmişlik başarısının insanlara verdiği değerle ölçüldüğünü söyledi.

Engelli vatandaşların eğitim ve istihdam imkanlarını kolaylaştırmak, barınma ve medeni ihtiyaçlarının karşılanmasını doğrultuda çalışmalar yaptıklarını belirten Öksüz, "Milletimizle bir arada engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama ve onların topluma entegrasyonunu sağlamada bizim en başta görevlerimizdendir." dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri atölyeyi gezdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur Valiliği, Burdur, İŞKUR, Engelliler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Engelliler İçin İş Atölyesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
16:05 Kayseri’de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede toprağa gömülü paramotor bulundu
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
16:22 Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 20:22:09. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur'da Engelliler İçin İş Atölyesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement