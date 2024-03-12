Burdur\'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası

Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığa, 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Ayşe I, hasta 3 çocuğu olduğunu belirterek adalete sığındığını ifade etti.
Sanığın avukatı da emsal olabilecek Yargıtay kararlarını mahkemeye sunarak sanığın beraatini ve tahliyesini talep etti.
İddia makamı ise bir önceki celsede sunduğu dosyanın esasına ilişkin mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını ve tutukluluk halinin devamının istenmesini tekrar etti.
Öldürülen İsmail I'nın (32) avukatı da mütalaaya iştirak ederek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadan sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayşe I'nın "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle mahkumiyetine karar vererek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet daha sonra, eylemin haksız tahrik etkisi altında işlendiğini belirterek iyi hal indirimleri de uygulayarak sanığın 15 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Karara sanığın babası tepki gösterdi
Karara tepki gösteren sanığın babası Süleyman Demir, kızının biri epilepsi hastası, 3 çocuğu olduğunu söyledi.
Eylemin istemeyerek kazayla olduğunu savunan Demir, "Biz bu cezayı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar davacıyız." dedi.
Sanık ailesinin avukatı Ahmet Onaran da evliliği şiddet ve tecavüzle başlayan bir kadının 10 yıl boyunca kendisinin, yakınlarının ve çocuklarının sistematik şiddet gördüğünü ifade etti.
Karardan dönülmesini isteyen Onaran, "Bu karara rağmen tahliye verilebilirdi, bu karar ve tutukluluğun devamına ilişkin kararla sadece Ayşe değil 1 yaşındaki epilepsi hastası oğlu diğer 8 ve 9 yaşlarındaki çocukları cezalandırılmıştır. Sürecin takipçisi olacağız. Sonuna kadar Ayşe'yi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.
Merkeze bağlı Düğer köyünde 28 Mayıs 2023'te müstakil evde yaşayan Ayşe I, eşini av tüfeğiyle öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç çocuk annesi kadın tutuklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
Ataşehir'de meydana gelen olayda, bir otomobilin kontrolden çıkarak BİM markete daldığı bildirildi. Kazada bir kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün babası ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazada hayatını kaybeden kişinin babası olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü ve göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra sürücü adliyeye sevk edilerek tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor ve insani yardımların teslimatı zorlaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.
Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?