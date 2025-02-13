Burdur\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Burdur'da polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarpan ve hakkında 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kent merkezindeki kovalamacanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hakkında 5 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 41 suç kaydı bulunduğu belirtilen firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinden sonra cezaevine gönderildi.
Öte yandan hükümlüye, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, muayenesiz araç kullanmak, 'dur' ihtarı ve trafik işaretlerine uymamak" suçlarından toplamda 65 bin lira idari ceza uygulandı.
Dün polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü A.Y. (29), 15 NR 403 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında park halindeki 4 araca çarpan ve otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince tarlada yakalanmıştı.
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