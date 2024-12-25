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Burdur'da İlk Kar Yağışı

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Burdur'da mevsimin ilk karı etkili oldu, yollar ulaşıma kapandı, Salda Kayak Merkezi beyaza büründü.

25.12.2024 14:11
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Burdur'da mevsimin ilk karı etkili oldu

BURDUR - Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya karayolu ve köy grup yollarında ulaşım aksarken Salda kayak merkezinde kar kalınlığı 25 santime kadar ulaştı.

Burdur'da sabah saatlerinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Yoğun yağış nedeniyle Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli'nde trafik durma noktasına gelirken ekiplerin hızlı müdahalesiyle trafik kontrollü olarak verilmeye başlandı. Kar nedeniyle kapanan Merkez - Büğdüz - Aziziye -Erikli- Bozlar grup yolu ile Kayış - Güneyyayla ve Ulupınar - Başmakcı - Cimbilli - Kavacık köy yolları İl Özel İdaresine ait 3 kar küreme ve tuzlama kamyonu ve 4 greyder ile tekrar ulaşıma açıldı.

Yeşilova ilçesinde Tınaztepe mevkiinde bulunan ve 2 senedir kar yağışı olmaması nedeniyle kapalı olan Salda Kayak merkezinde ise kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Yetkililerden alınan bilgilere göre tesisin açılması için kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşması gerektiği öğrenildi. Ekiplerin 10 ilçe ve kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını gün boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Burdur\'da İlk Kar Yağışı
Kaynak: İHA

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