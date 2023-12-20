Burdur\'da kaza: 2 kişi yaralandı

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BURDUR'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Menderes Mahallesi kavşağında meydana geldi. Faruk U. yönetimindeki 15 SF 887 plakalı kamyonet ile Mahmut M. yönetimindeki 32 ABT 283 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtuldukları kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Yıldız M. ve Ayşe K. yaralandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)