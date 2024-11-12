Burdur'da Kaza: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Kaza: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Kaza: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Gölhisar'da takla atan araçta üniversite öğrencisi Hasret Akbaş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

12.11.2024 16:19
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BURDUR'un Gölhisar ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Hasret Akbaş (21) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Gölhisar- Çavdır kara yolu Yamadı köyü yakınlarında meydana geldi. Mustafa K. (21) idaresindeki 07 DB 099 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araçtaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hasret Akbaş yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa K. ile İrem M. (18) ve Fatma S.U. (19) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma S.U., buradaki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Morga kaldırılan Hasret Akbaş'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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