Burdur\'da Mahsur Keçi Kurtarıldı

Burdur'da dağlık alanda mahsur kalan keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Kumluca köyünde dağlık alanda bir keçi mahsur kaldı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sarp kayalıklardan halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
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