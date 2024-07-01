Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Burdur'un Tefenni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, Gölhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin ise yaralının yeğeni olduğu belirtildi.

01.07.2024 10:29
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Burdur'un Tefenni ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ömer Sait Özen (21) idaresindeki 15 HB 802 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolu Beyköy Kavşağı yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özen ile araçta bulunan Tuğba Sertbaş yaralandı.

Ağır yaralı Özen, kaldırıldığı Antalya Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gölhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sertbaş'ın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Tuğba Sertbaş'ın Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi, yaşamını yitiren Ömer Sait Özen'in de Tuğba Sertbaş'ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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