Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Burhan Acar idaresindeki otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acar'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

03.07.2024 10:41
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Burhan Acar idaresindeki 06 BBZ 192 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolu Devrim İlkokulu kavşağı yakınında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Acar, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acar'ın, hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

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