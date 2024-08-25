Burdur\'da Salda Gölü\'nde Genç Boğuldu

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne yüzmek için giren genç boğuldu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinden arkadaşlarıyla Salda Gölü'ne gelen Hıdır Solkol (18), göle girmenin yasak olduğu ve cankurtaran bulunmayan Doğanbaba Plajı'nda suya girdi.
Bir süre sonra vatandaşlar Solkol'un suda çırpındığını gördü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Solkol, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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