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Burdur'da Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okutuldu ve Lokma Tatlısı Dağıtıldı - Son Dakika
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Burdur'da Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okutuldu ve Lokma Tatlısı Dağıtıldı

Burdur'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve lokma tatlısı dağıtıldı. Dernek binasında yapılan etkinlikte, şehitler için dua edildi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Temsilcisi Hasan Okyar, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Burdur\'da Şehitler İçin Kur\'an-ı Kerim Okutuldu ve Lokma Tatlısı Dağıtıldı
28.12.2023 - 19:26,
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Burdur'da Türkiye Muharip Gaziler Derneğince şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu, lokma tatlısı dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki dernek binasının önünde, Burdurlu şehit Mehmet Dönder'in kardeşi Mustafa Dönder'in desteğiyle vatandaşlara lokma tatlısı dağıtımı yapıldı.

Dernek binasında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Temsilcisi ve Kıbrıs Gazisi Hasan Okyar, gazetecilere, bugüne kadar gözlerini kırpmadan vatan için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini dile getiren Okyar, "Şehitlerimiz nefessiz kaldıkları için biz bugün burada, bu ülkede nefes alıyoruz. Hepsinin ruhları şad olsun. Şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Burdur'da Şehitler İçin Kur'an-ı Kerim Okutuldu ve Lokma Tatlısı Dağıtıldı - Son Dakika
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