Burdur'da 'Ustalara Saygı' Konseri Düzenleniyor

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(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Türk müziğinin efsane isimlerini anmak için 16 Şubat Pazar günü "Ustalara Saygı" konseri düzenleyecek.

Burdur Belediyesi, Türk müziğinin sevilen isimlerine adanmış özel bir konser düzenliyor. "Ustalara Saygı" adıyla gerçekleştirilecek konser, 16 Şubat Pazar günü saat 20.00'de MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Konserde Antalya Üstün Kent Orkestrası ve Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, şef Furkan Üstündağ yönetiminde sahne alırken; solist olarak Görkem Durmaz dinleyicilerle buluşacak. Konserde Ferdi Tayfur, Barış Manço, Cem Karaca, Erol Evgin, Özdemir Erdoğan, Erkin Koray, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Selami Şahin ve Aşık Veysel gibi Türk müziğine damga vurmuş ustaların eserleri seslendirilecek.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, tüm vatandaşları konsere davet ederek, "Türk müziğinin unutulmaz isimlerine saygı göstermek ve onların eserlerini hep birlikte yaşatmak için düzenlediğimiz bu özel etkinliğe tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.