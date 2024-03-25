Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen aralık ayında hizmete açılan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen aralık ayında hizmete başlayan hastanedeki muayene sayısının 224 bine ulaştığı bilgisini verdi.
Paylaşımında hastanenin tanıtım videosuna da yer veren Koca, şunları kaydetti:
"Hizmet sunumuna aralık ayında başlayan Burdur Devlet Hastanesinde yapılan muayene sayısı 224 bine ulaştı. Bunun 47 bini acil muayene. 14 ameliyat odası bulunan hastanede bugüne dek 2 bin 400'ü aşkın cerrahi işlem gerçekleştirildi. 625'in üzerinde hastaya yoğun bakım hizmeti verildi, 4 bin 600'ü aşkın hasta yatırılarak tedavi aldı. İyi ekip ve teknolojik imkan Burdur'da da halkımız için bir arada."
Son Dakika › Güncel › Burdur Devlet Hastanesinde Yapılan Muayene Sayısı 224 Bine Ulaştı - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?