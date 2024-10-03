Burdur Gölü'ne Fidan Dikimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur Gölü'ne Fidan Dikimi

Burdur Gölü\'ne Fidan Dikimi

BGC, Burdur Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

03.10.2024 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimi Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

BGC, Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle suyunun büyük bölümünü kaybeden Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. BGC Başkanı Kürşat Tuncel, Başkan Vekili Serkan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Şeker Plajı'nda 1996 yılında hayata geçirilen ancak daha sonra devam ettirilmeyen Burdur Gölü Yeşil Kuşak Projesi alanına çam fidanı dikti.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak önemli bir mesaj vermeye geldiklerini söyleyen Başkan Kürşat Tuncel, Biz meslek örgütüyüz. Ana görevimiz haber hazırlamak, kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak olsa da bir misyonumuz da kamuoyunu yönlendirmek, kamuoyunu oluşturmak. Bugün cemiyet yönetimi olarak uzun süredir hazırlığını yaptığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burdur Gölü, Burdur'un çok önemli bir doğal varlığı, hemen hemen her şeyi. İklimden tutun pek çok konuda Burdur Gölü ile bağlantılı bir gündemi yaşıyoruz dedi.

'BURDUR GÖLÜ'NÜN ÇEVRESİNİ AĞAÇLANDIRALIM'

Burdur Gölü'nün son 30 yıldır büyük bir kısır döngünün içerisinde olduğuna dikkati çeken Tuncel, şunları söyledi Gölümüz su varlığını kaybediyor, giderek küçülüyor. Buna çarelerin arandığı bir süreçte Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak diyoruz ki 'Burdur Gölü ve çevresi ağaçlandırılmalı, Burdur Gölü ve çevresinde yeşil kuşak oluşturulmalı. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan basın aracılığı ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bütün Burdur Yeşil Kuşak Projesi'ne dahil olalım, Burdur Gölü'nün çevresini ağaçlandıralım. Uzmanlar Burdur Gölü'nün çevresinin ağaçlandırılması ile gerek görünüm, gerekse buharlaşmanın önüne geçilmesi noktasında pek çok fayda sağlayacak. MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Genç hocamız da 'Burdur Gölü'nün çevresi ağaçlandırılmalı' çağrısında bulunmuştu. Biz hocamın bu çağrısının fikri takibini yapıyoruz. Bugün Burdur Gölü kenarından vereceğimiz ses inanıyoruz ki tüm Burdur'da yankı bulacak. Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Serkan Şimşek de uzun süredir sosyal medya hesaplarından yazdıkları bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirtirken, Bu proje şunun için önemli; Burdur iklim özelliğini kaybetti. Artık yazlar ve kışlar var. Burdur Gölü'nün çekilen alanları yeniden ağaçlandırılırsa Burdur yeniden bol yağış alır, mevsimler yerine oturur. Belki gölü büyütemeyiz ama şu anki haliyle korumaya devam ederiz dedi. Daha sonra BGC yönetim kurulu üyeleri Burdur Gölü'nün çekilen alanına sembolik olarak 6 çam fidanı dikti.

HABER- KAMERA Mesut MADAN BURDUR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kürşat Tuncel, Etkinlikler, Burdur Gölü, Güncel, Burdur, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Gölü'ne Fidan Dikimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:55 Putin’in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:12:14. #1.12#
SON DAKİKA: Burdur Gölü'ne Fidan Dikimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement