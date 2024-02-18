Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor Arasında Maç Sonrası Arbede - Son Dakika
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Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor Arasında Maç Sonrası Arbede

Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor Arasında Maç Sonrası Arbede

Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde oynanan Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor arasındaki maçta, Didim Belediye Saygın Yapı Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahale etti ve hakemler sahadan ayrıldı. Ayrıca, tribünden sahaya inmek isteyen bazı taraftarlar da polis tarafından engellendi.

18.02.2024 18:57
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Burdur'da Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor arasında oynanan maçta arbede yaşandı.

Gazi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Didim Belediye Saygın Yapı Spor, Emre Can Yıldızhan'ın golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşma da Didim Belediye Saygın Yapı Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor futbolcuları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri duruma müdahale etti. Hakemler, polis gözetiminden sahadan ayrıldı.

Tribünden sahaya inmek isteyen bazı taraftarlar da polis tarafından engellendi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Burdur MAKÜ Spor ile Didim Belediye Saygın Yapı Spor Arasında Maç Sonrası Arbede - Son Dakika
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