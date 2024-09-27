Burhan: BAE Sudan'daki Savaşta Rol Oynuyor - Son Dakika
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Burhan: BAE Sudan'daki Savaşta Rol Oynuyor

Sudan lideri Burhan, BAE'nin isyancılara destek verdiğini ve savaşın arkasında uluslararası güçler olduğunu açıkladı.

27.09.2024 16:17
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "BAE'nin Sudan'daki savaşta dahli olduğuna dair kanıtlarımız var." dedi.

Burhan, Sudan'ın New York'taki temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında, "Sudan, amacı silah zoruyla iktidarı değiştirmek olan, iç ve dış uluslararası ve bölgesel güçlerin dahil olduğu bir komploya maruz kalıyor." diye konuştu.

"İsyancı güç (HDK), savaşın ilk gününde iktidarı ele geçirmek için orduya ait askeri karargahlara yönelik saldırılar başlattı ama başarısız olunca silahlarını halka doğru yöneltti." ifadelerini kullanan Burhan, bunun sonucunda da halkın bugün yaşadığı dram oluştuğunu söyledi.

Burhan, savaşın amacının iddia edildiği gibi "demokrasinin geri getirilmesi" olmadığını, halkı aç bırakma ve ülkeyi yok etmenin amaçlandığını öne sürerek, "Sudanlılarla savaşan düşman, komşu ülkelerdeki muhalif güçleri Sudan'da paralı asker olarak çalıştırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Savaşın bitirilmesi için kararlı olduklarının altını çizen Burhan, ortaya çıkan bütün çözüm girişimlerinin "Sudan'ın ulusal vizyonu ile çeliştiğini" ifade etti.

"Sudan'da yaşadığımız, yeni bir işgal şeklidir"

Burhan, "Şu anda Sudan'da yaşadığımız, yeni bir işgal şeklidir. Bölgesel güçlerin de katıldığı bu komployu BM dahil uluslararası sistem sonlandırmaya aciz kaldı." açıklamasında bulundu.

BAE'yi HDK'ye silah desteği sağlamakla suçlayan Burhan şunları kaydetti:

"BAE, Uganda ve Çad üzerinden milis güce (HDK) destek sağlıyor. Bunu hem hava trafiği raporlarında hem de BM raporlarında açıkça görebiliriz. BAE'nin Sudan'daki savaşta dahli olduğuna dair kanıtlarımız var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burhan: BAE Sudan'daki Savaşta Rol Oynuyor - Son Dakika

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