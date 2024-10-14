Burj Khalifa'ya Lübnan Bayrağı Yansıtıldı

- Burj Khalifa'ya Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı
DUBAİ - Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yer alan dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'ya İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'a destek amacıyla Lübnan bayrağı silüeti yansıtıldı. Burj Khalifa'nın üzerine ayrıca "BAE seninle, Lübnan" yazıldı.
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