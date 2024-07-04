Büro Memur-Sen Üyeleri SGK'nın Servis Hizmetinin Kaldırılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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Büro Memur-Sen Üyeleri SGK'nın Servis Hizmetinin Kaldırılmasını Protesto Etti

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının servis hizmetinin kaldırılmasını protesto etti. Sendika üyeleri, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplanarak servislerine dokunulmamasını talep etti.

04.07.2024 15:06
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Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının servis hizmetinin kaldırılmasını protesto etti.

Ellerinde, "Servisime dokunma" yazılı pankartlar taşıyan sendika üyeleri, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı.

Üyeler adına açıklama yapan Genel Başkan Yusuf Yazgan, TÜİK tarafından açıklanan aylık ve yıllık enflasyon sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını, bu nedenle bu rakamlara göre yapılacak maaş zamlarını kabul etmediklerini söyledi.

SGK'de çalışanların servis hizmetinin 1 Temmuz itibarıyla kaldırıldığını, bunun memurları mağdur ettiğini belirten Yazgan, servis ihalesi biten diğer kurumların ihalelerini yenilemeyeceklerinden dolayı daha fazla memurun mağdur olacağını söyledi.

Servis hizmeti yeniden verilmeye başlayıncaya kadar Büro Memur-Sen üyesi SGK çalışanlarının mesaiye yarım saat geç gelip yarım saat geç çıkacaklarını aktaran Yazgan, "Servis hizmeti bir toplu sözleşme kazanımıdır. Kanunla verilmiş bir güvencedir." dedi.

Genel Başkan Yazgan, kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge talebinin ve diğer taleplerinin de en kısa sürede karşılanmasını isteyerek, belirledikleri tarihte, bu taleplerinin gerçekleşmemesi halinde Bolu'dan Ankara'ya "3 milyon 600 bin adımlık yürüme eylemi" gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büro Memur-Sen Üyeleri SGK'nın Servis Hizmetinin Kaldırılmasını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büro Memur-Sen Üyeleri SGK'nın Servis Hizmetinin Kaldırılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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