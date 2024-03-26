Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, Mudanya Kaymakamı ve AFAD Müdürü de katıldı.

26.03.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
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Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince iftar programı düzenlendi.

Dernek Başkanı Ali Albayrak, Bursa Hakimevi'ndeki iftara katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.

Programa, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ve dernek üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Mudanya, Bursa, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

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