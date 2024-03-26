Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Manavoğlu, Muratpaşa'nın eksikliklerini ve endişelerini dile getirerek, altyapı, kanalizasyon ve trafik gibi sorunlara çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, emekli kahvehanesi, görme engelliler için kaldırım, çocuklar için temalı park projeleri ve gençlik evleri gibi sosyal projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.