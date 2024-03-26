Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği İftar Programı Düzenlendi

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince iftar programı düzenlendi.
Dernek Başkanı Ali Albayrak, Bursa Hakimevi'ndeki iftara katılanlara teşekkür ederek, birlik ve beraberliklerinin daim olmasını diledi.
Programa, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan ve dernek üyeleri katıldı.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Tire ilçesinde vatandaşlardan destek istedi. Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tire Salı Pazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Projelerini sahada 60 gündür anlatan Dağ, İzmir'in yerel yönetim anlamında hizmete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Van Büyükşehir Belediyesi, engelli taşıma aracı, basınç, kanal açma ve vakum aracı, hayvan toplama ve besleme aracı ile cenaze araçlarından oluşan 13 yeni hizmet aracını filosuna kattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5 yıl boyunca çoğunlukla şahsi imar planlarıyla meşgul olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'nın çözüm bekleyen sorunlarının konuşulması gerektiğini vurgulayarak, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın altyapı sorunlarına dikkat çekerek, yeni bir vizyonun gerekliliğini vurguladı.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap okuyanlara ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphane hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, Talas Millet Bahçesi'ne büyük bir kütüphane yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 820 paket kaçak sigara, 20 bin 800 adet boş makaron, 12 bin adet dolu makaron, 96 adet cinsel içerikli ürün, 77 adet elektronik sigara likiti ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.K. isimli şahsa adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Manavoğlu, Muratpaşa'nın eksikliklerini ve endişelerini dile getirerek, altyapı, kanalizasyon ve trafik gibi sorunlara çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, emekli kahvehanesi, görme engelliler için kaldırım, çocuklar için temalı park projeleri ve gençlik evleri gibi sosyal projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut'un ölümüyle ilgili olarak ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ve ocakta çalışan K.A. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Ölen işçi Muhammet Korkut'un otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Bartın'da defnedileceği belirtildi.
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