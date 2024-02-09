Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Aktaş, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi.

09.02.2024 11:21  Güncelleme: 11:27
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Aktaş, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Aktaş, "Deprem: Umut" kategorisinde Özkan Bilgin tarafından çekilen "Termal kurtarma" başlıklı, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğrafını seçti.

Ayrıca Aktaş, "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Çevre-Yaşam"da Hamit Yalçın'ın "Masal ülkesi", "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" başlıklı kareleri tercih etti.

Kaynak: AA

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