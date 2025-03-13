Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa'da İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa'da İftar Programı Düzenledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'da düzenlediği iftar programına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Başkan Mustafa Bozbey, ramazan ayının dayanışma ruhunu vurgulayarak, Bursalıların gülümsemesi için çalıştıklarını ifade etti.

13.03.2025 11:19  Güncelleme: 12:35
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa'da yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bir iftar programı düzenledi. Dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin 17 ilçesinde tüm vatandaşlarla paylaştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Mustafakemalpaşa'da da birçok hizmete imza attık. Tek amacımız, Bursalıların gülümsemesidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını, Mustafakemalpaşa'da sürdürdü. Belediye önündeki meydanda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve Mustafakemalpaşalılar katıldı. İftar öncesi karagöz gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşatırken, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Hem çevreyi koruyoruz hem de üretim yapıyoruz"

Başkan Mustafa Bozbey, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu kentin 17 ilçesinde tüm vatandaşlarla paylaştıklarını söyledi. Her akşam farklı bir ilçede Bursalılarla buluştuklarını belirten Bozbey, iftara yetişemeyenler için kentin birçok farklı noktasında iftariyelik dağıttıklarını, 3 farklı noktada da her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturduklarını dile getirdi. Başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine de destek olduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda. Mustafakemalpaşa'da da birçok hizmete imza attık. İlçenin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyerek tek tek yerine getirmeye başladık. Stadyumla başladık, altyapı, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarıyla devam ettik. Çiftçilerin tohum, fide ve gübre ihtiyaçlarını karşılarken, Ovaazatlı'da kurduğumuz fabrikayla boru üretimi yapıyoruz. Yaklaşık 4 milyon metre civarında üretim gerçekleştirdik. Bunu çevreci bir anlayışla yapıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen malzemelerle hem çevreyi koruyoruz hem de üretim yapıyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini önemsiyoruz. Tek amacımız, Bursalıların gülümsemesidir" dedi.

Başkan Bozbey'e teşekkür

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise ramazan sofralarında binlerce insanı buluşturan Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek, ramazan ayının tüm coğrafyaya dostluk, kardeşlik, barış ve bereket getirmesini temenni etti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem de birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden olan iftar sofralarında buluşarak ramazanın huzurunu ve bereketini hissettiklerini söyledi. Başkan Mustafa Bozbey'e iftar programı için teşekkür eden Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Mustafakemalpaşa'yı daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getireceklerini belirtti.

İftar sonrasında Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından mini bir konser verildi. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazı sonrasında ise Atatürk Mahallesi Fatih Camii'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa'da İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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