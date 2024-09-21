Bursa'da 3 Çocuk Telefon Çaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 çocuğun bir cep telefonu mağazasından dün satışa sunulan 2 akıllı telefonu alıp kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bir cep telefonu mağazasına gelen 3 çocuk, cep telefonu stantlarında sergilenen teşhir ürünleri inceledi.
Satışa yeni sunulan Apple'ın son akıllı telefon modeli IPhone 16 ve IPhone 16 Pro'nun stantlara bağlı olan kelepçelerini koparan çocuklar, telefonları alıp bayiden çıktı.
Ürünlerin eksik olduğunu fark eden görevlilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Çalışanların ifadelerine başvurup güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çocukların telefonları alıp bayiden çıktığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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