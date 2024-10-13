Bursa\'da 3 Kişi Ölü, Torun Gözaltına Alındı

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BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki bir evde, kendilerinden haber alınamayan Mustafa Macar (73) ile birlikte yaşadığı Cavidan Aydın (70) ve kimliği belirlenemeyen bir kişinin cesedi bulundu. 3 kişiyi bıçak ve baltayla öldürdüğü ileri sürülen Macar'ın torunu M.K. (16), gözaltına alındı.

Olay, 11 Ekim'de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi Karandere mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, para istemek için dedesi Mustafa Macar'ın mahalle dışındaki evine giden M.K., olumsuz yanıt alınca, taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yine iddiaya göre M.K., dedesi Mustafa Macar'ı, dedesinin birlikte yaşadığı Cavidan Aydın'ı ve evde bulunan bir kişiyi, bıçak ve baltayla öldürdü. Şüpheli kaçarken, olay, aileden haber alamayan yakınlarının, bu akşam saatlerinde eve gitmesiyle ortaya çıktı. 3 kişiyi evde kanlar içerisinde ölü bulanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi.

Evde inceleme yapan ekipler mahalleye giriş ve çıkışları kapatırken, olayın ardından kaçan şüpheli M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.