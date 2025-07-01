Bursa\'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden Gemlik'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada "İlimizde saat 12.57'de, merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi.

KAHVESİNİ ALIP KAÇTI

Bu arada deprem sırasında yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı. Orhangazi ilçesinde bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kahve içen bir kişinin, sarsıntı sırasında masa üstündeki kahve fincanını da alıp, kaçtığı görüldü.

PİDE SALONUNDA PANİK KAMERADA

Yine Orhangazi ilçesindeki bir pide salonunda, mutfakta hamur açan 2 kişi ile iş yerinin girişindeki çalışan ile kapıdan giren kadının sarsıntıyla birlikte kaçarak dışarı çıktıkları anlar kameraya yansıdı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),