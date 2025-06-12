Bursa\'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

BURSA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere, ücret karşılığında konaklama imkanı sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde 'şok evler' olarak bilinen adrese operasyon düzenledi. Baskında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalanarak, kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede, göçmenlerin kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Kaçak göçmenlerin ifadelerinde, Bursa'ya çalışmak amacıyla geldiklerini ve konaklama ihtiyaçlarının belirli bir ücret karşılığında işletme sahipleri tarafından sağlandığını söyledikleri öğrenildi.

Kaçak göçmenlere barınma imkanı sağladıkları tespit edilen A.H. ve Y.K. isimi şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.K. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.