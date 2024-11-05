Bursa\'da Arama Kurtarma Ekipleri Artıyor

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Bursa'da olası afetlere karşı hazır bekleyen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) akredite arama kurtarma ekibi sayısı bir yıl içinde 8'den 21'e yükseldi.

AFAD'ın 2020 yılından sonra çıkardığı yönetmelik ve kılavuzlar kapsamında, arama kurtarma çalışmalarına akreditasyon sistemi getirildi.

Bu akreditasyon sistemiyle, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kuruluşlara bağlı arama kurtarma ekipleri, "Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ile "Kentsel Arama ve Kurtarma Kılavuzu" kapsamında akreditasyon çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, AFAD tarafından verilen eğitimlerin ardından sınavlara tabi tutularak "hafif", "orta" ve "ağır" arama kurtarma sertifikaları alıyor.

Akredite programı kapsamında ekiplere enkazda arama kurtarma, harita-pusula-GPS, dar ve kapalı ortamda çalışma, gergin ip sistemleri, eğimli ve dik açı kurtarma, iple çalışma, tırmanma eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerle, ekipler arası koordinasyon gücünün artırılması da amaçlanıyor.

Bursa'da geçen yıla kadar 8 olan akredite edilmiş arama kurtarma ekibi sayısı, özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verilen eğitimlerle 21'e yükseldi.

Bursa'da 1000'e yakın kişi akredite sürecine dahil edildi

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine, sınavlara tabi tutulan ekiplere imkan ve kabiliyetlerine göre müracaat ettikleri sınıfta akreditasyon verildiğini söyledi.

Kentteki arama kurtarma ekiplerinin kendilerine müracaat ettiğini belirten Buldan, "Geçen yıla kadar Bursa'da 8 akredite edilmiş arama kurtarma ekibi vardı. 1 yıl içerisinde buna ilave olarak 13 ekip daha dahil oldu. Şu an 3'ü kamu, 8'i STK ve diğerleri özel fabrika ve iş yerleri olmak üzere 21 akredite ekip bulunmaktadır." dedi.

Buldan, eğitimlerle ilde 1000'e yakın kişinin akredite sürecine dahil edildiğini anlattı.

Bursa'nın sanayi kenti olması dolayısıyla fabrika ve iş yerlerinde kurulan arama kurtarma ekiplerinin eğitim süreçlerine de hız verildiğini dile getiren Buldan, şöyle devam etti:

"Hem fabrikalarımız hem de iş yerlerimiz kendi iç planları doğrultusunda kendi kendine yetebilecek nitelikte ekipler oluşturmaktadır. Bu şekilde bir ekip oluşturan kurum ve kuruluşların, diğer zamanlarda başka kişilere de yardım olabilecek şekle getirilmesi için bu akreditasyon sistemi içerisinde de yine arama kurtarma eğitimleri almasını sağlamış oluyoruz. Bursa sanayi şehri olmasından dolayı bu konuda da bizden eğitim almak isteyen, akredite olmak isteyenleri de teşvik ediyoruz ve hızlı bir şekilde eğitimlerini veriyoruz. Şu anda ilimizde 54 kamu, özel ve fabrikalardan oluşturulmuş ekip var."

Buldan, akredite sürecine tabi olan ekiplerle, olası afet ve acil durumlarda arama kurtarma çalışma grubunun koordinesinde çalışabilecek daha güçlü, afetlere müdahale edebilme kabiliyetini artırmış bir şehir olacaklarını vurguladı.

"Bursa'nın dirençli hale getirilmesi gerekiyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde de Bursa'nın hem kamu hem de özel sektör gücüyle bölgede yaraları sarmada aktif rol aldığını anımsatan Buldan, kentin acil durumlara hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

Buldan, sırtını Uludağ, yüzünü Marmara'ya dönmüş Bursa'nın dirençli hale gelmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda da ilimizin bu kapasitesini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hem afet planlarımızla hem de buna bağlı olarak bu sistem içerisinde dirençli bir şehir hale gelmesi noktasında afet ve acil durum eğitimlerimizde bilinçlendirme çalışmalarını yürütmekteyiz. Tüm ekiplerin birlikte çalışabilirliğini, kabiliyetini, yeteneğini ortaya çıkararak bir ekip ruhuyla, kamu uyumu içerisinde, eşgüdüm halinde çalışabilme kabiliyetlerini artırarak şehrimizde ve ülkemizde olabilecek herhangi bir afete de intikalini, kabiliyetini, yeteneğini artırarak faydalı hale getirmeye çalışıyoruz."

Buldan, ilçeleri de sürece dahil ederek ekipler oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.