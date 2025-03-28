Bursa'da Bayramda Çöl Tozu Etkili Olacak - Son Dakika
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Bursa'da Bayramda Çöl Tozu Etkili Olacak

Bursa'da bayramda çöl tozu azalacak, hava kalitesi düşecek. Dışarıda maske takılması önerildi.

28.03.2025 18:55
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Bayram'da Bursa'ya çöl tozu yağacak

BURSA - Bursa'da son bir haftadır etkili olan çöl tozu bayramda da etkili olacak.

Afrika üzerinden gelen çöl tozu hafta boyunca Bursa ve Türkiye genelinde etkili oldu. Şiddetli lodos ile birlikte hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Uzmanlar, çöl tozunun yoğun olacağı bu hafta sonu dışarı maskeyle çıkılması gerektiği konusunda uyardı. Çöl tozunun etkisiyle düşecek hava kalitesi, başta nefes darlığı çeken hastalar olmak üzere, toz alerjisi olanları, tırnaklarına yeni oje sürenleri bile etkileyecek. Cam silmek araba yıkamak ise hayal olacak. Meteorolojinin raporuna göre, Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girdi. Yağışlı bölgelerde, çamur yağması öngörülüyor. Bayramı yağmurlu geçirecek olan Bursa'da da çöl tozlarının yağmurla birlikte aşağıya inmesi bekleniyor. Bu tozlar hassas kişilerde, astımı olan kişilerde alerjik reaksiyonların tetiklenmesine veya hava yolu daralmasına neden olabiliyor. Koah atağına neden olabiliyor.

Çöl tozunun, bayram sonuna kadar Bursa ve Türkiye genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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