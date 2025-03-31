Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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