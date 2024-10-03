Bursa'da Bıçaklı Kavga: Genç Öldürüldü - Son Dakika
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Bursa'da Bıçaklı Kavga: Genç Öldürüldü

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Yıldırım'da tartışma sırasında 16 yaşındaki H.B. bıçaklanarak yaşamını yitirdi, 15 yaşındaki Y.Ç. teslim oldu.

03.10.2024 02:19
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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde H.B (16), tartıştığı Y.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Bursa\'da Bıçaklı Kavga: Genç Öldürüldü
Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, Yıldırım, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kavga, Bursa, Suç, Son Dakika

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