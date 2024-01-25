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Bursa'da Çalıntı Otomobili İtme Yöntemiyle Akaryakıt İstasyonuna Götüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Çalıntı Otomobili İtme Yöntemiyle Akaryakıt İstasyonuna Götüren Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otomobili çalmaya çalışan zanlı, aracın sahibinin yaklaşması üzerine panikleyerek otomobili duvara çarptı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden zanlının kimliğini tespit etti. Zanlı, bir gün sonra çaldığı başka bir otomobili arkadaşıyla birlikte iterek akaryakıt istasyonuna götürürken yakalandı. Zanlı tutuklanırken, arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa\'da Çalıntı Otomobili İtme Yöntemiyle Akaryakıt İstasyonuna Götüren Zanlı Tutuklandı
25.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:35
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Bursa'da, park halindeyken çaldığı otomobili arkadaşıyla iterek akaryakıt istasyonuna götürdüğü sırada polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde park halindeki bir otomobili kapısını açıp çalmaya çalışan kişi, aracın sahibinin sesleri duyup yanına yaklaşması nedeniyle panikledi. Otomobili duvara çarpan zanlı, hızla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerinden şüphelinin 27 suçtan kaydı bulunan Arda Y. olduğunu belirledi.

Ekipler, Arda Y'nin ertesi gün çaldığı başka bir otomobili yakıtı bitince arkadaşı M.D. ile benzinliğe ittikleri bilgisine ulaştı. Kısa sürede akaryakıt istasyonuna gelen ekipler, Arda Y. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arda Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarında, Arda Y'nin sokakta yürüdüğü, M.D. ve yardımcı olan birisiyle çalıntı otomobili benzinliğe ittiği görülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da Çalıntı Otomobili İtme Yöntemiyle Akaryakıt İstasyonuna Götüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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