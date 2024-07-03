Bursa'da çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçenin Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarı Acemler mevkiindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye erleri yangına müdahalede bulunurken trafik polisleri de duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı İzmir yolunu trafiğe kapattı.
Yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İzmir yolundaki trafik, yangın sonrası kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
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