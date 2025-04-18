Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nu 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürdü. Rengarenk banklar, oyun alanları ve çocuklara özel tasarımlar ile istasyon, çocukların eğlenceli ve öğretici zaman geçirmelerine olanak tanıyor.

18.04.2025 14:45  Güncelleme: 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nu 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürdü. Rengarenk bankların ve oyun alanlarının bulunduğu istasyonda, çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici zaman geçirme imkanı bulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamaya hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda tasarlanan Çocuk Dostu Metro İstasyonu'nu törenle hizmete açtı.

Kalıcı duvar oyuncakları, oyun alanları ile çocukların konforu düşünülerek hazırlanan istasyonda, basamaklar da öğretici bilgilerde donatıldı. Uyarı levhalarının ve yönlendirmelerin çocukların anlayacağı şekilde yeniden düzenlendiği istasyonda, bebek bakım odası da oluşturuldu. Tüm bilgilendirme ve uyarı anonslarının çocukların sesiyle yapıldığı istasyonda, duvarlar da rengarenk boyandı.

Bayraklarla ve balonlarla süslenen istasyonun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye yöneticileri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nun artık renklerin konuştuğu, duvarlarının oyun alanına dönüştüğü bir istasyon haline geldiğini söyledi. Çocukların en kıymetli yolcuları olduğunu belirten Başkan Vekili Işıkyıldız, bu istasyonu bir neşe ve umut durağına dönüştürmek istediklerini kaydetti. Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne giden yüzlerce çocuğun bu istasyondan geçtiğini hatırlatan Işıkyıldız, şöyle konuştu:

"Bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz"

"Biz de onların bu zorlu yolculuğunu biraz olsun kolaylaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak istedik. Bu istasyon artık sizin. Bu istasyonda yapılan her şeyin ilham kaynağı sizsiniz. Buradaki resimler, oyunlar sizin için. Çünkü siz özelsiniz. Siz bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz. 'Çocuk Dostu İstasyon' projemizle birlikte çok anlamlı bir tarihi de şimdiden kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramın ruhunu kalbimizde taşıyoruz."

BURULAŞ ile birlikte ulaşımda artık sadece erişilebilirliği değil, aynı zamanda güveni, konforu, kente aidiyet duygularını da planladıklarını anlatan Işıkyıldız, Çocuk Dostu İstasyon projesinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimleri için hayatı kolaylaştıracak projeler ürettiklerini, yaşlılar, dezavantajlı kesimler ve çocuklar için metro istasyonlarını engelsiz hale getirdiklerini sözlerine ekleyen Işıkyıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz"

"Duraklarda görsel rehberlemeyi geliştiriyoruz. Şoförlerimize empati ve çocuklarla iletişim eğitimleri veriyoruz. Araç filomuzu geliştiriyor, çevreci araçlar alıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuk Dostu İstasyon projemizi büyütmeyi, Bursamızda daha çok çocuk dostu alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız her yerde güvende olacak. Çünkü biz kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz. Gülsün ki, bu kent hep canlı kalsın. Atatürk'ün izinde; geleceğimiz için, çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ı şimdiden kutluyorum. Bayramınız kutlu, gülüşünüz hiç eksik olmasın."

'Genç Dostu Metro İstasyonu' müjdesi

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli de projenin hayata geçirilme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'ndan geçerken hastaneden çıkıp trene binen çocukları görmüş. Hemen bizi arayıp talimat verdi. Hastaneye gelen çocukların, buraya mutsuz gelmemesini, tedaviden sonra evlerine üzgün gitmemelerini istedi. Biz de bu istasyonu çocuklar için özel hale getirdik. Hastaneye gelen çocuklara ve ailelere moral vererek tedavilerine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın kendi istasyonlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Uludağ Üniversitesi İstasyonu'nu da 'Genç Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürmek için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle Çocuk Dostu Metro İstasyonu miniklerin hizmetine sunuldu. Daha sonra 'renklerle düşler' duvarına el izlerini bırakan çocuklar ve protokol üyeleri, metro istasyonunu gezdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Yerel Haberler, 23 Nisan, Güncel, Ulaşım, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:21:49. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement