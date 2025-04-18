Bursa'da 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu' Açıldı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nu 'Çocuk Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürdü. Rengarenk bankların ve oyun alanlarının bulunduğu istasyonda, çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici zaman geçirme imkanı bulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamaya hazırlanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ iş birliğiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda tasarlanan Çocuk Dostu Metro İstasyonu'nu törenle hizmete açtı.

Kalıcı duvar oyuncakları, oyun alanları ile çocukların konforu düşünülerek hazırlanan istasyonda, basamaklar da öğretici bilgilerde donatıldı. Uyarı levhalarının ve yönlendirmelerin çocukların anlayacağı şekilde yeniden düzenlendiği istasyonda, bebek bakım odası da oluşturuldu. Tüm bilgilendirme ve uyarı anonslarının çocukların sesiyle yapıldığı istasyonda, duvarlar da rengarenk boyandı.

Bayraklarla ve balonlarla süslenen istasyonun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, ilçe belediye yöneticileri, muhtarlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nun artık renklerin konuştuğu, duvarlarının oyun alanına dönüştüğü bir istasyon haline geldiğini söyledi. Çocukların en kıymetli yolcuları olduğunu belirten Başkan Vekili Işıkyıldız, bu istasyonu bir neşe ve umut durağına dönüştürmek istediklerini kaydetti. Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne giden yüzlerce çocuğun bu istasyondan geçtiğini hatırlatan Işıkyıldız, şöyle konuştu:

"Bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz"

"Biz de onların bu zorlu yolculuğunu biraz olsun kolaylaştırmak, yüzlerinde bir tebessüm bırakmak istedik. Bu istasyon artık sizin. Bu istasyonda yapılan her şeyin ilham kaynağı sizsiniz. Buradaki resimler, oyunlar sizin için. Çünkü siz özelsiniz. Siz bu kentin neşesi, bu ülkenin geleceğisiniz. 'Çocuk Dostu İstasyon' projemizle birlikte çok anlamlı bir tarihi de şimdiden kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yaklaşırken, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel bayramın ruhunu kalbimizde taşıyoruz."

BURULAŞ ile birlikte ulaşımda artık sadece erişilebilirliği değil, aynı zamanda güveni, konforu, kente aidiyet duygularını da planladıklarını anlatan Işıkyıldız, Çocuk Dostu İstasyon projesinin de bu anlayışın bir parçası olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimleri için hayatı kolaylaştıracak projeler ürettiklerini, yaşlılar, dezavantajlı kesimler ve çocuklar için metro istasyonlarını engelsiz hale getirdiklerini sözlerine ekleyen Işıkyıldız, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz"

"Duraklarda görsel rehberlemeyi geliştiriyoruz. Şoförlerimize empati ve çocuklarla iletişim eğitimleri veriyoruz. Araç filomuzu geliştiriyor, çevreci araçlar alıyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuk Dostu İstasyon projemizi büyütmeyi, Bursamızda daha çok çocuk dostu alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız her yerde güvende olacak. Çünkü biz kentimizdeki tüm çocuklar gülsün istiyoruz. Gülsün ki, bu kent hep canlı kalsın. Atatürk'ün izinde; geleceğimiz için, çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ı şimdiden kutluyorum. Bayramınız kutlu, gülüşünüz hiç eksik olmasın."

'Genç Dostu Metro İstasyonu' müjdesi

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli de projenin hayata geçirilme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'ndan geçerken hastaneden çıkıp trene binen çocukları görmüş. Hemen bizi arayıp talimat verdi. Hastaneye gelen çocukların, buraya mutsuz gelmemesini, tedaviden sonra evlerine üzgün gitmemelerini istedi. Biz de bu istasyonu çocuklar için özel hale getirdik. Hastaneye gelen çocuklara ve ailelere moral vererek tedavilerine katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın kendi istasyonlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Uludağ Üniversitesi İstasyonu'nu da 'Genç Dostu Metro İstasyonu'na dönüştürmek için çalışıyoruz. Hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle Çocuk Dostu Metro İstasyonu miniklerin hizmetine sunuldu. Daha sonra 'renklerle düşler' duvarına el izlerini bırakan çocuklar ve protokol üyeleri, metro istasyonunu gezdi.