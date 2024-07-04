Bursa'da Damadını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanması Başladı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile maktul Ali Gürbüz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık İsmail Hakkı Ö, damadı Ali Gürbüz ile kızının evlendikten sonra sorun yaşamaya başladıklarını ve damadının kızına fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğunu ileri sürdü.

Damadı Ali Gürbüz'ün daha sonra G.Y. isimli başka bir kadınla yaşamaya başladığını belirten sanık, şunları kaydetti:

"10 gün bizim evde 10 gün o evde kalıyordu. Olay gününden birkaç gün önce torunlarımı alıp 'G.Y ve çocuklarıyla Ankara'ya gideceğiz' dedi. Ben de razı olmadım ve ofisine gittim. Bana küfürler etti. Orada bulunan kişiler de üzerime saldırdı. Olay günü ise evin önünde Ali Gürbüz ile karşılaştım. Kendisine torunlarımı Ankara'ya götüremeyeceğini söyledim. Bana küfürler etmeye başladı. Ben de cebimdeki ekmek bıçağını ona savurdum. Orada panik atak geçirdim. Daha sonra polis ve ambulansı aradım."

Tanık ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl haziran ayında meydana gelen olayda, Ali Gürbüz, merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokak'ta aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı.

Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Gürbüz'ün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Gözaltına alınan İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.