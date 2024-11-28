Bursa'da Damat Cinayetinde 12 yıl 6 Ay Hapis

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Bursa'da kavga sırasında damadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık İsmail Hakkı Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz verilen sanık, 4-5 yıldır bıçak taşıdığını anlattı.

İsmail Hakkı Ö, olaydan bir süre önce damadı Ali Gürbüz'e "rahmetli" diye hitap etmesini, "Gözümde yok hükmündesin." anlamında söylediğini öne sürdü.

Gürbüz'ün, eşi ve çocuklarını Ankara'ya götürmek istediğini belirten İsmail Hakkı Ö, "Torunlarım kız çocuğu. Ankara'ya gittiklerinde maktulün dini nikahlı diğer eşi Gamze'nin erkek kardeşiyle aynı odada yatıyorlardı. O yüzden gitmelerini istemedim. O gün konuyu konuşmak için gitmiştim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürdü.

Ali Gürbüz, geçen yıl haziran ayında Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi 8. Açelya Sokağı'nda aralarında husumet bulunan kayınpederi İsmail Hakkı Ö. ile karşılaşmıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Hakkı Ö, damadı Gürbüz'ü boğazından bıçaklamıştı. Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybetmiş, İsmail Hakkı Ö. ise tutuklanmıştı.